المحليات تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا بـ9 إجراءات احترازية

أطلقت وزارة التنمية المحلية عددًا من التعليمات والمحاذير للمحافظات والوحدات المحلية، وذلك فى إطار مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ورصدت «الوطن» قائمة بالمحظورات التي أطلقتها الوزارة، وشددت على المحليات بضرورة الالتزام بها، وتشمل التالي:

1- استمرار إغلاق دور المناسبات.

2- حظر إقامة سرادقات العزاء.

3- منع تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.

4- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

5- استمرار غلق الشواطئ.

6- حظر إقامة الأسواق.

7- حظر الشيشة فى المقاهي.

8- الالتزام بارتداء الكمامة داخل المواصلات والنقل الجماعي.

9- عدم مخالفة مواعيد فتح وغلق المنشآت للحفاظ على النظام.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتخفيض قوة العمل في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقًا لظروف وطبيعة العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة السيدات التي ترعى أطفالًا أقل من 12 عامًا وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، والاستعانة بأي من العاملين طبقًا لاحتياجات العمل.

ووجهت الوزارة بالتركيز على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني للأحياء والمراكز والوحدات المحلية بصفة دورية، وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، وعدم السماح بدخول أي مواطن أو موظف إلى داخل المبنى الحكومي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أوبدون كمامة.

كما طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين والتنسيق بين وزارة المحافظات ومديريات الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام، وذلك بالتعاون مع مديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة.