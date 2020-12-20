«جسور الخير 10» تختتم فعالياتها في أسيوط بعلاج 595 حالة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اختتام أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة، وذلك بوصولها إلى محطتها الأخيرة في قرية عرب الكابلات بمركز الفتح.

وانطلقت القافلة الاثنين الماضي، وامتدت على مدار أربعة أيام متواصلة لتجوب عددًا من قرى ونجوع المحافظة، وذلك بالتعاون مع جامعة المنصورة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وقدمت خدمات متعددة ما بين طبية وبيطرية وزراعية، إلى جانب الأنشطة المصاحبة للقافلة والتي شملت أنشطة رياضية وفنية وثقافية، فضلًا عن الأنشطة الاجتماعية للتواصل مع أهالي القرية.

وشارك في القافلة 35 أستاذًا وأخصائيًا بجامعة المنصورة، و175 أستاذًا وأخصائيًا، وعدد من طلاب الفرق النهائية بكليات الطب، والصيدلة، والطب البيطري، ومعهد جنوب مصر للأورام، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتمريض، والخدمة الاجتماعية والزراعة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات المتخصصة بمحافظة أسيوط.

وذكرت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أنشطة القافلة بقرية عرب الكابلات تضمنت تقديم خدمة طبية متخصصة لنحو 595 مريضًا، تمثلت في علاج 50 حالة أنف وأذن، و67 أطفال، و37 أمراض عصبية، و22 أمراض نساء و59 حالة صدر وجراجته و51 حالة مسالك، و76 رمد و105 أمراض باطنة، ، و25 مريض عظام، إلى جانب 13 حالة جراحة و50 أشعة و13 تحاليل وهو ما تضمن تحويل 111 حالة للعلاج والمتابعة بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأضافت «غانم» أن القافلة البيطرية قدمت أكثر من 4145 خدمة بيطرية، تضمنت 195 للأبقار، و94 جاموس، و147 أغنام ، و144 ماعز، و14 من خيول ، و51 للحمير، و3500 لمختلف أنواع الطيور الداجنة، إلى جانب رش نحو 253 حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

وأشارت إلى أن القافلة تضمنت أنشطة فنية ورياضية لمختلف أقسام التربية النوعية والتربية الرياضية بالجامعة، إلى جانب لقاءات توعوية وحملة لطرق الأبواب، والتى قام بها أساتذة متخصصين بكلية الخدمة الاجتماعية، وكذلك لقاءات إرشادية فى المجال الزراعي.