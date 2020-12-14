"جسور الخير 10" تصل أسيوط لدعم القرى الأكثر فقرا: تستمر 4 أيام

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، انطلاق القافلة التنموية الشاملة القافلة التنموية الشاملة "جسور الخير 10" لدعم القرى الأكثر احتياجًا بأسيوط، وذلك بقرية المندرة بمركز منفلوط.

تنظم القافلة جامعة أسيوط، بالتعاون مع جامعة المنصورة والمنطقة الجنوبية العسكرية، وتستمر لمدة 4 أيام بالقرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

أقيمت القافلة بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لإدارة الأزمات، نيابة عن اللواء أركان حرب خالد لبيب، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور خالد البكري، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والنائب مصطفى كحيلي، عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات المختلفة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومسؤولي وزارة الأوقاف وعدد من شباب الجامعة المشارك بالقافلة.

بدأت الفعاليات بالمؤتمر الافتتاحي بجامعة أسيوط، ثم فعاليات انطلاق القافلة من قرية المندرة بمركز منفلوط، التي تضمنت تفقد العيادات البيطرية والكشف على الحيوانات بمختلف أنواعها بالمجان وتقديم العلاج وإحالة الحالات الحرجة إلى المستشفى البيطرى بجامعة أسيوط وتابع سير العمل بالعيادات وصرف الأدوية وعمل التحاليل اللازمة واستمع إلى شرح من مدير مديرية الطب البيطرى والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط.

واستكمل المحافظ ورئيس الجامعة جولتهم بتفقد القافلة الثقافية والتعليمية بمدرسة المندرة الابتدائية وشاهد المحافظ أنشطة الطلاب في مجالات الرسم والتلوين والمشغولات اليدوية والغناء، تحت إشراف الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية، ومحمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد عيادات القافلة البشرية، التي أقيمت بإحدى مدارس القرية.

وتابع المحافظ سير العمل بعيادات تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد وجراحة العيون والباطنة والتخدير والأشعة إلي جانب تخصصات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والقلب والصدر والأشعة والتخدير وكذلك المخ والأعصاب والجلدية والتناسلية علي أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلي مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأنهى المحافظ جولته بتفقد القافلة الرياضية بمركز شباب المندرة والتقى بالطلاب واللاعبين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية وشاهد فعاليات القافلة والتنافس بين الشباب في مختلف الالعاب.

وأعلن اللواء عصام سعد، عن تقديم كافة سبل الدعم للقافلة التنموية الشاملة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكدًا أن هذه المبادرة تظهر صورة مصر الجميلة في المشاركة المجتمعية وتكاتف الجميع لتخفيف آلام المواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشاد المحافظ، بدور جامعتي أسيوط والمنصورة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية في تنظيم القافلة التنموية الشاملة لخدمة المواطنين والدعم الذي قدمته جامعة أسيوط في فتح بعض العيادات المتخصصة بالقافلة مساهمة منها في خدمة المواطنين والمرضى.

من جانبه، أشار رئيس الجامعة إلى أن أعمال القافلة مستمرة على مدى 4 أيام متتالية وتستهدف المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز منفلوط والفتح وأبنوب وأبوتيج وتقديم خدماتها الشاملة من المساعدات والإمدادات الطبية في مختلف تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد وجراحة العيون والباطنة والتخدير والأشعة إلي جانب تخصصات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والقلب والصدر والأشعة والتخدير وكذلك المخ والأعصاب والجلدية والتناسلية علي أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلي مستشفيات أسيوط الجامعية ومتابعتها علي نحو دقيق وعاجل فضلاً عن خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري وبرامج التوعية والرعاية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمشاركة المجتمعية في دعم القافلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن كافة فعاليات القافلة تأتي في ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة المواطنين وأعضاء القافلة.