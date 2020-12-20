سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-12-2020

شهد سعر الدولار استقرارا بالبنوك وشركات الصرافة اليوم الأحد 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تذبذبا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وترصد «الوطن» متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

المركزي يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها لهذا العام يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وذلك وسط توقعات من الخبراء بتثبيت سعر الفائدة، إذ أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عن جدول اجتماعاتها للعام المقبل 2020، ومن المقرر أن تكون أولى تلك الاجتماعات يوم 4 فبراير 2021، ثم باقي الاجتماعات في 18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، ويكون الاجتماع الأخير في 16 ديسمبر.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجل اليورو في بداية تعاملات اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.14 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات، في بنك مصر إلى 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.11 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.10 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي وفق بداية التعاملات الصباحية، في بنك مصر اليوم الخميس 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بدء تعاملات اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.