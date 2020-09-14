أجهزة تعويضية وسماعات طبية من الأورمان لغير القادرين بالغربية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين سلمت أجهزة تعويضية وأطراف صناعية وسماعات طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية، مؤكدًا تسليم 594 جهاز تعويضي، و 545 سماعة طبية، وأنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار شعبان أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأكد شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

و الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15 ألف و 38 جهاز تعويضي، و 6,840 آلاف و840 سماعه طبية.