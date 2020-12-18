محافظ الشرقية: تلفيات «الحصان الحديدي» بلغت 20 ألف جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن تلفيات مجسم «الحصان الحديدي»، رمز محافظة الشرقية، تصل إلى 20 ألف جنيه، مؤكدا أنه جرى إخطارغرفة العمليات فجرا بكسر رمز المحافظة وسقوطه على الأرض.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلاميين أية جمال الدين وأحمد الدريني على فضائية «DMC»، أن قوات الأمن قامت بتفريغ الفيديوهات الخاصة بالميدان الموجود به الحصان، وتبين وجود سيارة استقلها رجل وابنه، حيث قام الرجل بسبب معاناته نفسيا في تكسير الحصان، بناء على نص تحقيقات النيابة العامة في ذلك الشأن.

وأوضح أن المحافظة بها الكثير من مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة، وتم توقيع بروتوكول تعاوني مع هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدمار سباق عالمي في مدينة العاشر من رمضان، وتم تخصيص 500 فدان لإجراء سباقات الخيول والهجن كل عام.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين، وإعادة تركيبه مره أخرى في الميدان، وذلك بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين على القانون.

كانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش ملقى على الأرض، وبه تلفيات بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون، وهم يحاولون سرقة التمثال، وتم تحرير محضر بالواقعة، ليوجه المحافظ رئيس حي أول بنقل الحصان لمقر الحملة الميكانيكية وإصلاحه.

وقررت نيابة قسم أول الزقازيق، إخلاء سبيل المتهم بمحاولة سرقة مجسم «حصان حديدي»، رمز لمحافظة الشرقية، من أمام نفق أبو الريش، بمدينة الزقازيق، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.