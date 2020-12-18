القصة الكاملة لاختفاء "حصان الشرقية" بنفق أبو الريش في الزقازيق

أثار اختفاء مجسم لـ«حصان حديدي» مصنوع من الخردة، يرمز لشعار محافظة الشرقية، حالة من الجدل والاستنكار بين الأهالي، قبل أن يخرج المسؤولين بعدها بساعات قليلة، ليوضحوا أنه كانت هناك محاولة لسرقة المجسم، الذي تعرض للتخريب، ليتم نقله بمعرفة الأجهزة التنفيذية إلى أحد مقرات الحملة الميكانيكية لإصلاحه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا وثقت عدم تواجد الحصان في المكان الذي وضع فيه قبل عدة سنوات بمدخل نفق أبو الريش، متسائلين عن سبب اختفائه وسط توقعات بسرقته.

ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق، يفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش، ملقى على الأرض وبه تلفيات.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف أنه كلف محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بنقل الحصان الحديدي، الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، بعد أن تعرض لتلفيات ومحاولة سرقة من قبل الخارجين علي القانون، لمقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين وإعادة تركيبه مره أخرى في الميدان.

ومن جانبه، أوضح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين.

وفي السياق نفسه، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بمحاولة شخص مجهول الهوية سرقة الحصان.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء الواقعة شخص يدعى «عبد الرحمن. م. م» 32 عاما، سائق مقيم بمدينة الزقازيق، ويعاني من مرض نفسي، وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته إلى نيابة قسم أول الزقازيق، التي قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.

وعقب تداول الواقعة، أعلن الفنان النحات حسام حسين، الذي قام بتصنيع التمثال قبل 6 سنوات وأهداه إلى المحافظة، أن أعمال ترميم أو إعادة تركيب الحصان لم تسند إليه، وأنه لن يكون مسؤلا عن الشكل النهائي للحصان في حال إصلاحه وإعادته إلى مكانه بميدان النفق.

وأوضح الفنان، أنه قام بنحت مجسم الحصان بعد صدور قرار من محافظ لشرقية الأسبق الدكتور سعيد عبد العزيز، عام 2014 بضرورة تجميل شوارع الزقازيق، مشيرا إلى أن التنفيذ استغرق شهرا كاملا، واستخدم أدوات من شودار الحديد القديم، حيث تم وضع التمثال بمدخل نفق أبو الريش لتزيين الميدان وسط ترحيب من الأهالي.