إخلاء سبيل المتهم بمحاولة سرقة حصان الشرقية بكفالة 2000 جنيه

قررت نيابة قسم أول الزقازيق، إخلاء سبيل المتهم بمحاولة سرقة مجسم «حصان حديدي»، رمز لمحافظة الشرقية، من أمام نفق أبو الريش، بمدينة الزقازيق، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد وروود بلاغا إلى قسم شرطة أول الزقازيق، بمحاولة شخص مجهول الهوية، سرقة مجسم عبارة عن حصان حديدي، يرمز لشعار محافظة الشرقية، من أمام نفق أبو الريش.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء الواقعة شخص يدعى «عبدالرحمن. م. م»، 32 عاما، سائق مقيم بمدينة الزقازيق، يعاني من مرض نفسي.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأحيل إلى نيابة قسم أول الزقازيق، التي قررت إخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيق.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بنقل الحصان الحديدي الكائن بميدان نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، بعد أن تعرض لتلفيات، ومحاولة سرقة من قبل الخارجين على القانون، إلي مقر الحملة الميكانيكية بحي أول، والبدء فورا في أعمال إصلاحه من قبل مهندسين مختصين، وإعادة تركيبه مرة أخرى في الميدان.

وأوضح المحافظ أن غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت إخطارا من رئاسة حي أول الزقازيق، تفيد بوجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش، ملقى على الأرض وبه تلفيات.

وأشار «غراب» إلى أن ذلك جاء بعد أن رصدت قوات الشرطة سيارة يستقلها أشخاص مجهولون، يحاولون سرقة التمثال، وتحرر محضر بالواقعة.

من جانبه، أوضح رئيس حي أول الزقازيق، أنه تم رفع الحصان من الميدان، ووضعه في الحملة الميكانيكية، وتجميع الأجزاء المتساقطة منه، للبدء فورا في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخرى بالميدان، مشيرا إلى إسناد المهمة إلى مهندسين مختصين.