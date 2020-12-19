تطوير أعمال التطوير بمراكز الشباب في الشرقية بـ4 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمراكز الشباب بنطاق المحافظة، والتي تشمل أعمال إنشاء واستكمال مباني إدارية ورفع كفاءة وصيانة وترميم 11 ناديا ومركز شباب بتكلفة 4 ملايين و947 ألف جنيه.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، مشيرا إلى ‏أن تطوير مراكز الشباب يسهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي تزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى اإستثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الشباب والرياضة بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل وإجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير 11 مركز شباب بنطاق المحافظة بتكلفه 4 ملايين و947 ألف جنيه، شملت استكمال المرحلة الثالثة من تطوير نادي أولاد صقر بتكلفة 500 ألف جنيه وأعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة الكهرباء بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بتكلفة 350 ألف جنيه.

وتابع: كما شملت تنفيذ المرحلة الاولي من إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب كفر الأعصر بأبو كبير بتكلفة 650 ألف جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب طحلة بردين بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه، واستكمال المبني الإداري بمركز شباب سماكين الشرق وبالحسينية بتكلفة 250 ألف جنيه.

وأكمل: تضمن تنفيذ المرحلة الأولى إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب انشاص الرمل ببلبيس بتكلفة 500 ألف جنيه، وتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب السعادات ببلبيس بتكلفة 500 ألف جنيه.

واستطرد: شملت تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الإداري بمركز كفر علي عبد النبي بأبو كبير 500 ألف جنيه، وتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء المبني الإداري بمركز شباب شرقية مباشر بالإبراهيمية بتكلفة 597 ألف جنيه، وتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء المبني الإداري بمركز شباب كفر الصعيدي بمنيا القمح بتكلفة 500 ألف جنيه.