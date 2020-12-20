«مكافحة الإدمان»: الحشيش الأول في التعاطي بنسبة 53%

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه وفقا للبيانات الخاصة بالخط الساخن خلال العام الجاري، فإن أكثر وسيلة للتعارف على الخط الساخن (16023) لعلاج الإدمان هى التليفزيون، بنسبة 48,43%، ثم الإنترنت بنسبة 31,71%، نظراً لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة مثل حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي.

وأكد «عثمان»، أن حملة محمد صلاح، أدت الى زيادة الاتصالات الواردة على الخط الساخن يليه الإنترنت بنسبة 19,4%، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج.

عثمان: الهيروين بنسبة (43%) الأستروكس والفودو بنسبة (13,68%

وأشار عمرو عثمان، إلى ارتفاع معدل تعاطي عقار الحشيش ليحتل المرتبه الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا، وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن، بنسبة 53%، منهم ذكور بنسبة 99,96%، وإناث بنسبة 0,04%، فى حين يأتى تعاطى مخدر الترمادول فى المرتبة الثانية بنسبة 44%، يليه الهيروين بنسبة 43%، ثم الأستروكس والفودو بنسبة 13,68%، بجانب التعاطى المتعدد «تعاطى أكثر من مخدر».

ولفت «عثمان»، إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى بنسبة 22%، مما يؤكد تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ومما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الانتكاسة، ويليه الأم بنسبة 19%، مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، ثم الأخ بنسبة 15%، والأخت 13%.

1% بدأوا التعاطي فى سن أقل من 15سنة

وتشير بيانات المتصلين بالخط الساخن، إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة أقل من 15 عاما، بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين فى الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما بنسبة 43%، منهم 86.5% ذكور، و13.5% إناث.

توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس «C B» ومرض الإيدز

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن خدمات الخط الساخن تمتد إلى ما بعد العلاج من الإدمان كالتأهيل النفسى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، من خلال إتاحة فرص لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بمبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى إلى جانب توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس «C B» ومرض الإيدز، والاهتمام بالأنشطة الرياضية لدعم مفهوم الرياضة ونبذ السلوكيات السلبية كالتدخين وتعاطى المخدرات.

وأوضح أنه تم العمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، للخط الساخن ودعم وقدرات العاملين فى مجال العلاج من خلال تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، على البرامج العلاجية الحديثة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إلى جانب إتاحة فرص الالتحاق بدبلوم متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة.