السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «فودافون» العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة «فودافون مصر».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض التعاون المشترك مع مجموعة «فودافون العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»

وأوضح الرئيس، حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات، كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة «فودافون» العالمية في مصر، ودعم التعاون معها، في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركنا أساسيا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «فودافون» العالمية، أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة، ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات، انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع «فودافون» على التوسع في أنشطتها في مصر، كونها أحد الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم في عملية الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «فودافون» العالمية أن المسار المتوازن والحكيم، الذي انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا، ساهم بشكل لافت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى.

وأضاف أن «فودافون» ستستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرا للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة «مصر المعلوماتية» التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة «فودافون» وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع، عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.