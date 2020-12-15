المنشآت السياحية: ندرس إرسال طلب للصحة لاعادة تشغيل الشيشة بالمطاعم

قال هشام وهبة، عضومجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تدرس حاليا، إمكان إرسال استفسار إلى اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، للتعرف عن مدى تسبب "الشيشة" في انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خاصة بعد أن تراجعت الإيرادات السياحية بالمطاعم، لمستوى غير مسبوق بسبب منع استخدام الشيشة بها.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن"، لم يثبت علميا حتى الآن، أن فيروس كورونا ينتقل عبرالهواء، وإلا كان تم منع تدخين السجائر بالأماكن العامة، مضيفا أن الشيشة تمثل عامل جذب كبير للمواطنين، للخروج لتناول الغداء والعشاء، لافتا إلى أن نحو 90% من المترددين على المطاعم، تمثل الشيشة عامل جذب كبير لهم.

خسائر وقف الشيشة تجاوزت النصف مليار جنيه

وأشار وهبة، إلى أن خسائر القطاعات التي تعمل بالشيشة مثل المطاعم والكافيتريات والمقاهي ومصانع المعسل والفحم ومحال بيع مكونات الشيشة القطاعي والجملة، تجاوزت حتى الآن النصف مليار جنيه، خاصة أن قرار منع استخدام الشيشة صدر منذ أكثر من 10 أشهر، موضحا أن المطاعم والكافيتريات السياحية العاملة حاليا، وعددها أكثر من 1000 مطعم، تتعرض لخسائر كبيرة، نظرا لزيادة أسعار التشغيل مقارنة بالإيرادات، متابعًا "ندفع رواتب العاملين والفواتير الشهرية للمياة والكهرباء وتكاليف صيانة أجهزة الصوت والتكييف والتأمينات والضرائب، رغم أن إيرادتنا ضعيفة للغاية.

ومن جهته قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه يتوقع تراجع نسب إقبال المواطنين على السهر بالمطاعم السياحية فى الكريسماس ورأس السنة هذا العام، مشيرا إلى أن المطاعم السياحية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة، حتى الساعة الواحدة صباحا، حيث إن ليلة رأس السنة ستوافق يوم خميس، وهو ما يسمح بمد مواعيد العمل لساعة إضافية ليسمح للمطاعم بالفتح حتى الواحدة صباحا.

وأوضح المصرى أنه تم التنبيه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وذلك حماية للعاملين والزبائن فى آن واحد، موضحا أنه فى حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم توقيع عقوبات متدرجة على المنشأة تصل حتى الغلق وإلغاء الترخيص.