حفل زفاف الكاتب الصحفي إمام أحمد والإعلامية إيمان محمود

في حفل التزم الاجراءات الاحترازية والتزم حضوره بالكمامات.. احتفل الزميل امام احمد رئيس القطاع السياسي بجريدة الوطن بزفافه علي الاعلامية ايمان محمود الصحفية بالشروق والمراسلة بقناة mbc

والتفت الجماعة الصحفية والاعلامية حول العروسين في ليلة العمر.. وحضر الفرح باقة من الاعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات العامة علي رأسهم الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي عماد حسين رئيس تحرير الشروق عضو مجلس الشيوخ.

كما حضر الحفل الناقد الرياضي ايهاب الخطيب الذي حرص علي ارتداء كمامة الاهلي.. وتحول حفل الزفاف الذي اقيم الخميس الماضي تزامنا مع مباراة الزمالك وبيراميدز الي وصلة من التشجيع والهتاف للاهلي الذي ينتمي له العريس معلنها صراحة (بيتنا أهلاوي صميم) وشهد الحفل حضور نخبة من الصحفيين وخاصة في الوطن والشروق شاركوا العروسين وصلات الرقص علي عدد كبير من اغنيات احتلت المهرجانات النصيب الاكبر منها..منهم الكاتب الصحفي احمد الخطيب مدير التحرير والكاتبة الصحفية شيماء البرديني مدير التحرير..والكاتب الصحفي خالد البرماويكما حضر الحفل الصحفي علاء عصام عضو مجلس النواب. وفاجأ المطرب الشاب أحمد جمال الحضور بالغناء للعروسين وتقديم التهاني لهما