اليوم.. «الصحة» تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في 12 تخصصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، أماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية اليوم التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم في 5 محافظات، وهي:

ـ المنشية الإبراهيمية، مركز دمنهور، محافظة البحيرة.

ـ أبو منقار، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد.

ـ مشندت، الجارة مركز سيوة، محافظة مطروح.

ـ المالحة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية.

ـ مرزوق مركز مطاي، محافظة المنيا.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهي:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأضافت الوزارة أن القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

جدير بالذكر أن القوافل الطبية تلك تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سابقا أنّ قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية، جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.