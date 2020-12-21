اتفاقية بين مصر للطيران و«الخليج» لتوسيع خيارات السفر المتكاملة

أعلنت شركة مصر للطيران - الناقل الوطني لمصر، وشركة طيران الخليج، الناقل الوطني لمملكة البحرين، عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز بينهما مما يوفر المزيد من فرص السفر لعملائهما.

وبموجب التوسع في الاتفاقية، تضيف طيران الخليج بإضافة رمزها «GF» على 5 وجهات داخلية لمصر للطيران وهي: «أسوان وأسيوط والغردقة والأقصر وشرم الشيخ».

ويعزز هذا التوسع من خيارات السفر المتكاملة لركاب طيران الخليج ومصر للطيران، بما في ذلك إتمام إجراءات السفر حتى الوجهة النهائية.

ويدعم التعاون تعزيز التعاون التجاري بين الشركتين، علاوة على ذلك، تطبق الشركتين إجراءات واحترازات إضافية للأمن والسلامة، مما يوفر مزيدًا من الطمأنينة لعملائهما في ظل الوضع العالمي الحالي.

وقال وليد عبدالحميد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: «نرحب باتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران الخليج و مصر للطيران، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصلات القوية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعملائنا على حد سواء - في ظل مناخ الصناعة الحالي المليء بالتحديات».

وسيتمتع العملاء بخيارات أكثر مرونة للطيران، إضافة إلى الشعور بالاطمئنان مع جميع الأجراءات والاحترازات للامن و السلامة والصحة الإضافية المعمول بها لضمان رحلات آمنة.

وذكر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: «نشعر بالفخر للعمل عن كثب مع أصدقائنا في مصر للطيران، وإنني أتطلع إلى رؤية هذه الشراكة تنمو مع الوقت».

وقال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنَّ الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون وتوطيد العلاقات وبذل جهد أكبر لتقديم خدمة أحسن لعملائهم.

وتابع: «من هذا المنطلق فإن مصر للطيران و طيران الخليج قد عملا على توطيد شراكتهما من خلال منح عملاء طيران الخليج إمكانية السفر على رحلات مصر للطيران الداخلية والاستمتاع بأعلى درجات الراحة والخدمة والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة والصحة على متن طائرات مصر للطيران».