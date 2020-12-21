ليكيلا: تركيب أول توربين بمزرعة رياح غرب بكر بقدرة 250 ميجاوات

أعلنت شركة ليكيلا تركيب أول توربين لها بنجاح في مشروع غرب بكر لطاقة الرياح في مصر، بقدرة 250 ميجاوات، ما يمثل خطوة مهمة في المشروع الذي بدأ أعمال الإنشاءات في فبراير 2020.

ومن المقرر أن تبدأ شركة سيمنس جاميسا تركيب إجمالي 96 توربينًا SG 2.6-114، وتوفر الاتفاقية خدمة صيانة طويلة الأجل من خلال عقد EPC، مع بدء تشغيل مزرعة الرياح في 2021.

وتقع محطة غرب بكر للرياح على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، وهي جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، ويوفر المشروع 250 ميجاوات إضافية من الطاقة النظيفة للشبكة، ما يدعم الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 02% بحلول عام 2022.

ويمنع المشروع أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة، ورغم التحديات التي واجهها المشروع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، استمر البناء خلال الأشهر الماضية، وهو يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح حتى الوصول إلى موعد التشغيل التجاري بحلول نهاية 2021.

وخلال هذه الفترة كانت الأولوية الرئيسية لليكيلا هي دعم الصحة وسلامة جميع الموظفين والمقاولين والشركاء المشاركين في البناء، وانطلاقا من استراتيجيتها لدعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، تبرعت ليكيلا بـ4400 رزمة من الإمدادات الوقائية بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات الأيدي لسكان رأس غارب، لتوفير الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وقال كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، إنّ رؤية أول توربين يتم تركيبه في أي مزرعة رياح هي لحظة مثيرة، ونظرًا لأن هذا هو أول مشروع لنا في مصر، فإنّه يضفي شعورا بالفخر من خلال التقدم الذي استطعنا تحقيقه.

وأشار إلى أنّ الخطوة جاءت بعد الإنجازات التي تحققت في جنوب أفريقيا والسنغال، ما يؤكد قدرتنا على توفير طاقة نظيفة بأسعار تنافسية في جميع أنحاء القارة القارة الأفريقية.

وصرّح فيصل عيسى، مدير عام شركة ليكيلا مصر، بأنّ هذه هي نهاية البداية من عدة نواحي، فمع تركيب التوربين الأول ووضع الأسس للعديد من التوربينات الأخرى، يمكننا أن نتطلع إلى إحراز تقدم سريع خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتا إلى أنّ مصر لها أهداف واضحة للطاقة المتجددة، ومن خلال تشغيل أول توربين في مشروع غرب بكر، نساهم للتقدم نحو هذا الهدف.

وأضاف: «يهمني في هذه اللحظة الفارقة أن أشكر جميع المشاركين في أعمال الإنشاءات خاصة خلال الفترة الماضية، إذ شكّل فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة، نحن فخورون وممتنون لأننا نسير على الطريق الصحيح، ونؤكد التزاماتنا تجاه الشركة المصرية لنقل الكهرباء للوصول إلى التشغيل التجاري المتفق عليه".

وتزامنا مع بدء مرحلة الإنشاءات ومن خلال التزامها بخلق قيمة مشتركة مع المجتمعات المحلية، أطلقت ليكيلا برنامجا لمحو أمية المرأة في رأس غارب، وانطلقت المرحلة الأولى في سبتمبر 2020 على مدى أسبوعين متضمنة 21 سيدة، وسيتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل بتمويل من ليكيلا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس المحلي برأس غارب.

وتلتزم ليكيلا بتلبية أعلى المعايير البيئية، لذا تعاونت مع شركة سيمنس جاميسا ووزارة البيئة المصرية، لتنفيذ خطة لترصد أنماط تحليق الطيور في المنطقة بهدف التحكم في العمليات من خلال تنفيذ الخيارات المختلفة، بما في ذلك برنامج الإغلاق عند الطلب خلال مواسم الهجرة طوال مدة المشروع وفقًا لإرشادات جهاز شؤون البيئة من أجل ضمان حماية جميع الحياة البرية.

ومن جهته، قال أيمن سعد، المدير العام لشركة سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة في مصر: «فخورون بأن نكون طرفا داعما لخطط تنمية الطاقة المتجددة في مصر من خلال تقديم مشاريع الطاقة النظيفة»، لافتا إلى أنّ الاحتفال اليوم بوصول وتركيب أول شفرات في مشروع رياح غرب، حيث سيتم تركيب شفرات توربينات الرياح على إجمالي 96 وحدة توربينية SG 2.6-114، وبمجرد اكتمالها وتوصيلها بالشبكة، ستزيد محطة طاقة الرياح غرب بكر 250 ميجاوات من قدرة طاقة الرياح في مصر، لضمان تأثير دائم طويل المدى من أجل التنمية المستدامة في البلاد.

وإلى جانب التقدم في أعمال البناء في مشروع غرب بكر، أحرز المشروع العديد من النجاحات، ففي أكتوبر 2020 حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة AIM2020 لأفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات.

وفي الوقت ذاته، احتفلت ليكيلا في جنوب أفريقيا، ببدء العمليات التجارية في Perdekraal East بقدرة 110 ميجاوات، وهي تعتبر رابع مزرعة رياح في البلاد تم تركيبها بواسطة شركة سيمنس جاميسا، وتمتلك ليكيلا الآن أكثر من 1000 ميجاوات قيد التشغيل والبناء في جميع أنحاء أفريقيا.