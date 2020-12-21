إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم بشبين الكوم بالمنوفية

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنشاء أول حديقة نموذجية لذوي الهمم على مساحة 1600 متر تقع على بحر شبين الكوم وطريق عاصم حما بجوار كوبري المشاة، مشيراً إلى أنه سيتم إنشائها وتصميمها بمشاركتهم لضمان تنفيذ الأكواد المطلوبة ومراعاة احتياجاتهم.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، مؤكداً حرصه بالتواصل الدائم والفعال معهم، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات المتاحة لهم.

وكلف محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بوضع تصور للحديقة وسرعة البدء في التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم وبذل كافة السبل لممارسة حياتهم الطبيعية دون عناء.

يذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وخصص ماكينة صراف آلي لذوي الهمم بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم بالتنسيق مع البنك الأهلي كخطوة جادة لدعمهم.