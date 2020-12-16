«حلمت بولد وماتت وهو ببطنها».. قصة وفاة ممرضة بكورونا في المنوفية

"كان تحلم بأن تلد ولد، بعد 4 فتيات من قبل، وما إن تحقق الحلم وصار الولد حقيقة ماتت قبل أن تراه".. قصة حزينه بطلتها ممرضة تدعى «هبة علي»، تعمل في معهد الكبد القومي بالمنوفية، توفيت متأثرة بإصابتها فيروس كورونا المستجد، بعد تدهور وضعها الصحي؛ إذ حجزت في المستشفي الجامعي بشبين الكوم، ولكنها فارقت الحياة .

مصادر مقربة من الممرضة، أوضحت أنها كانت تحلم بأن تصبح أمًا لولد، بعد 4 فتيات، مؤكدة أنها كان تسسعي لبناء منزل مستقل، بعد ولادته، وعقب أن عرفت أنها ستنجب ولدا أصبحت مستعدة نفسيا لذلك، ولكن أبى القدر أن يحدث ذلك، فأصيبت بكورونا وماتت قبل أن تفرح به، وتحقق ما تتمنى بوجوده.

وأكدت مصادر طبية بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الممرضه أصيبت الأسبوع الماضي، وصحتها كانت تحتاج وضعها على جهاز تنفس صناعي، وفي نفس التوقيت كانت حامل في الشهر الثامن، وولدها الأطباء في محاولة لإنقاذ حياتها والجنين.

وأضافت المصادر، أن الممرضه لم تكن تحصل علي بعض الأدوية الخاصة بكورونا، التي تتعارض مع الحمل، ما زاد من خطورة حالتها الصحية، مؤكدا أنها لم توضع على جهاز تنفس صناعي بشكل مستمر، إلا بعد أن ساءت حالتها الصحية، موضحا أن تركيب جهاز التنفس يحتاج نوم المريض علي البطن، وهو ما كان يصعب تنفيذه معها.

وتابعت المصادر: «المولود حالته الصحية صعبة؛ لأنه مولود في الشهر الثامن، ولم تكتمل الرئة عنده بعد، ولم تكتمل بعض أجزاء جسمه أيضا»، مؤكدة أنه نقل إلى معهد الكبد القومي بالمنوفية، ووضع على جهاز تنفس صناعي؛ لكي يتابعه الأطباء بشكل لحظي، لحين تحسن الحالة الصحية والاطمئنان عليه .

وأكد الدكتور محمد الصاوي، مدير المستشفيات بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان يتابع حالة الممرضة، موضحا أنها وضعت علي جهاز تنفس صناعي، بعد أن ساءت حالتها الصحية وتوقف القلب.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقائها بمعهد الكبد، وأقاربها ومعارفها بقرية مليج، وأوضحت مصادر بالقرية، أن الممرضه لم تكن كبيرة؛ فسنها تقريبا كان 36 عاما، وكانت تخدم جميع من يطلب منها المساعدة.