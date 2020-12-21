30 مليون جنيه لتطوير مدينة نخل بوسط سيناء

خصصت محافظة شمال سيناء 30 مليون و775 ألف جنيه اعتمادات استثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء، وقال سليمان فريج رئيس مجلس ومدينة نخل، إن المبلغ المخصص ضمن الخطة الاستثمارية سيتم توزيعه على جميع محاور التنمية الأساسية «الكهرباء، الطرق، ودعم الوحدات المحلية».

وأكد رئيس مجلس ومدينة نخل أنه سوف يتم استكمال مشروعات الطرق العامة والفرعية والمبانى الحكومية وإنارة الطرق وتركيب بلدورات وتجميل للطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة.

وفى الشيخ زويد أنهت المدينة مقاولة الخطوط الأرضية للكابل الكهربائي بتكلفة 12 مليون جنيه، وقال المهندس أحمد سلامة، مسئول الشركة المعنية بالتنفيذ أن تكلفة المشروع قدرت بنحو 12 مليون جنيه شاملة أحياء وسط المدينة وأبو طويلة والزهور وحى الكوثر وطريق الحمايدة والمستشفى ما عدا حى أبو شعيرة الذى تم تأجيله للخطة القادمة.

وأضاف سلامة أن مدينة الشيخ زويد الآن جاهزة تماما لعملية رصف الطرق بعد الإنتهاء من الخطوط الأرضية سواء خطوط الكهرباء أو خطوط الهاتف الأرضى والفايبر المختص بشركات الإتصالات، وأنه سوف يتم رصف شوارع المدينة الداخلية بطول 6 كم مقسمة على وسط المدينة وطريق الحمايدة والمستشفى ومنطقة سوق الثلاثاء حتى مدرسة السكة الحديد.