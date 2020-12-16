شمال سيناء تستعد لمواجهة الأمطار بغرف عمليات وطلمبات شفط المياه

قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية.

وأكد جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة موجة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.

ووجه المحافظ مجالس المدن بتطهير غرف تصريف الأمطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.

وشدد المحافظ على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، محذرا المواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التي يتم قطعها أثناء السيول في منطقة وسط سيناء.

ومن جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الأزمات بشركة المياه لمواجهة موجة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيع تلك السيارات والمعدات في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن.

ووجه سكرتير عام المحافظة، شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن أعمدة الإنارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظا على أرواح المواطنين.