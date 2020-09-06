بيت العائلة المصرية في ألمانيا: تجاوب كبير من الجالية في إعادة الشيوخ

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن الجالية عقدت عدة اجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس مع المصريين المتواجدين في برلين وباقي الولايات الألمانية لحثهم المشاركة بإيجابية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف ثابت لـ"الوطن": يوجد تجاوبا كبيرا من المصريين في ألمانيا للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأن المشاركة في هذا الاستحقاق أمر هام جدًا لكل المقيمين في الخارج".

وبدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت، خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.