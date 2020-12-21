محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع احمد عرابي بشبرا

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، سيكون محورا مروريا هامًا لتخفيف الكثافات بالمدينة، بعد تطويره ومحور شركات البترول بحي شرق، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم، لتفقد اعمال تطوير شارع أحمد عرابي حيث أكد المحافظ أن الشارع من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة ويربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة "محور روض الفرج" حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا بعروض مختلفة فى بعض أجزائه.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بدأت من "أم بيومي" حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة ٤٠ مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكداً مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة.

وفي السياق، أجري عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جوله ليلية مفاجئة بمدينة بنها تفقد خلالها المقاهى والكافيتريات بمنطقة الأهرام وشارع كلية تجارة وكفر الجزار للتأكد من إلتزام أصحاب المقاهي والكافتيريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم استخدام الشيشة وإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين بالتنسيق مع إداره المرافق و قسم الاشغالات بمجلس مدينه بنها.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا لأصحاب الكافتريات المخالفة وتم مصادرة أكثر من 50 شيشة وتحرير محاضر عدم التزام بقرار الغلق من الساعه 10مساءا، ووجّه الهجان إلى استمرار الأجهزة التنفيذية فى شن الحملات الدورية على المحال والمقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا. وايضا الالتزام بقرار الغلق .

يأتى ذلك، تنفيذ لتعليمات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه المسافات البينية حرصاً على سلامة المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين