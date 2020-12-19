مصر تثمن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن

ثمنت وزارة الخارجية المصرية، جهود المملكة العربية السعودية، في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في وقت سابق الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وفقًا لـ«اتفاق الرياض»، مشيرًا إلى تكليف معين عبدالملك، رئيسا للحكومة، وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.

ورحبت الوزارة المصرية، بتشكيل الحكومة اليمنية، واعتبرته الخارجية، خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وفي 5 نوفمبر من العام الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، وجرى التوقيع في الرياض برعاية الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز.

وكان رئيس الوزراء اليمني الجديد الدكتور معين عبدالملك، قال في وقت سابق الجمعة، إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطني في توحيد القرار العسكري والأمني بما يساعد على التسريع في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتنفيذ الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي، اتفاق الرياض، والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.

وأشاد الأمين العام للمنظمة، بحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار، وفقا لما ذكره موقع المنظمة على الإنترنت.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه بفضل جهود السعودية تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

وأوضح «راب»، أن الخطوة مهمة لجهة تطبيق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وخطوة أخرى نحو السلام في اليمن.