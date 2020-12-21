ترشح 10 زملاء بـ«الوطن» في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

أسفر إعلان نقابة الصحفيين عن القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، عن ترشح 10 زملاء بجريدة الوطن، وهم خالد عبد الرسول، الذي ترشح لجائزتين، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وانجي الطوخي.

وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، بأنّ عدد فروع المسابقة 25، مشيرا إلى أنّ المسابقة تشهد تنافس 387 زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

محمود كامل: 387 زميلا وزميلة يتنافسون على جوائز 25 فرعا

وقال محمود كامل، بحسب بيان النقابة، إنّ مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

وقررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفي، وإحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين، كما قررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية.

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية وفقا للترتيب الأبجدي:

فرع التحقيق الصحفي

1- تحقيق استقصائي «الأهرامات وأبو الهول في خطر: الصرف تحت هضبة الهرم» للزميل أحمد شوقي العطار، مجلة روزاليوسف، مؤسسة روز اليوسف.

2- تحقيق «العالم السري لحيوانات التجارب في مصر» للزميل خالد عبدالرسول، جريدة الوطن.

3- تحقيق استقصائي «خانة الديانة.. إسلام الأزواج يحرم أمهات مسيحيات من حضانة الأطفال»، للزميل محمود الشال، موقع القاهرة 24.

4- تحقيق «غيطان الصف.. كارثة عمرها ربع قرن» للزميلة هاجر صلاح، جريدة الأهرام، مؤسسة الأهرام.

5- تحقيق «أوجاع أصحاب الجسد الزجاجي على مائدة الروتين.. اليوم السابع ترصد معاناة مرضى الهيموفيليا» للزميلين هدى زكريا وأحمد جمال الدين، جريدة اليوم السابع.

6- تحقيق «تفاصيل المعاناة داخل وحدات الأطفال للصحة النفسية» للزميلة ولاء نبيل، جريدة المصري اليوم.

فرع الحملات الصحفية

1- حملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو للزميل أشرف أمين – جريدة اليوم السابع.

2- حملة حقائق وخرافات حول الآثار للزميل علي شيخون، جريدةالأهرام، مؤسسة الأهرام.

3- حملة حول مخالفات طفايات الحريق/ للزميل محمد أسعد، موقع صوت الأمة.

فرع الحوار الصحفي

1- حوار مع ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ، وحوار مع الدكتورة عواطف عبدالرحمن أقدم أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية، للزميل حازم بدر، جريدة الأخبار، مؤسسة أخبار اليوم.

2- حوار مع مؤلف كتاب «مئة عام على وعد بلفور» الكاتب والصحفي الفرنسي فيليب سيمونوت، للزميل حسام عبدالعليم، جريدة الأخبار، مؤسسة أخبار اليوم.

3- سلسلة حوارات بعنوان «أعيان مصر» للزميل حمدين حجاج، جريدة الدستور.

4- حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر، للزميل خالد الشامي، جريدة المصري اليوم.

5- حوار مع معتزة صلاح عبدالصبور «آخر كلمات أبي.. خلي بالك من البنات يا أم مي» للزميل خيري حسن، مجلة الهلال، مؤسسة دار الهلال.

6- سلسة حوارات مع رواد ونجوم ماسبيرو لتوثيق مشوارهم الإعلامي للزميلة سها سعيد، مجلة الإذاعة والتليفزيون.

7- حوار «بعد فترة طويلة من الصمت.. الكاتب وحيد حامد في حوار لـ الأهالي: لا يمكنني تقييم المشهد.. لكن مساحة النفاق عريضة جدا»، للزميلة نسمة تليمة، جريدة الأهالي.

فرع التغطية الخارجية

1- ملف «حروب الغاز.. الطريق إلى روما يمر عبر القاهرة: كيف تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة؟» للزميل أحمد محمد، موقع المنصة.

2- سلسلة موضوعات عن ثورة السودان، للزميلة آمال رتيب، جريدة المشهد.

3- ملف «الطريق إلى الضبعة يبدأ من لينينجراد»، للزميل محمد أحمد طنطاوي، جريدة اليوم السابع.

4-موضوع «الوطن في كوكب اليابان» للزميلة هدى رشوان، جريدة الوطن.

فرع الصحافة الاقتصادية

1- تحقيق «مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام» للزميل أشرف أمين - جريدة اليوم السابع.

2- ملف «قرى مصرية تغزو العالمية» للزملاء أميرة شعبان ومحمد قنديل ومنى صالح - جريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

3- تحقيق «ماس مصر» خارج الخدمة عمل مشترك للزميلة سحر المليجي والزميلة الراحلة غادة محمد الشريف - جريدة المصري اليوم.

4-تحقيق «نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات» للزميل محمد طارق - جريدة الوطن.

5- تحقيق «سعر وهمي.. كيف تخسر مصر المليارات سنويا جراء تزوير الفواتير الصيني؟»، للزميلة منة عبدالرازق - موقع مصراوي.

فرع الصحافة الرياضية

1- ملف بعنوان «لعبة انتخابات اتحاد الكرة» للزميل عاطف عبدالواحد – مجلة الأهرام الرياضي- مؤسسة الأهرام.

2- ملف بعنوان «المال والوهم.. منتخب مصر ابن الناس الغلابة» للزميل عبدالمنعم فهمي - مجلة الأهرام الرياضي - مؤسسة الأهرام.

3- حملة بعنوان «كشف الملف الأسود للجبلاية» للزميل د. مدحت رشدى- جريدة أخبار الحوادث مؤسسة أخبار اليوم.

فرع الصحافة الثقافية

1- موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي» للزميل أحمد عاطف، جريدة الوطن.

2- موضوع «101 سنة على ميلاد الزعيم.. زعيم من الأرض وهموم الفقراء.. جمال عبدالناصر محارب في معركة العدالة الاجتماعية»، للزميل أحمد عرفة - جريدة اليوم السابع.

3- موضوع «انفراد مكتب إبراهيم أصلان في التلغراف» للزميل حسن عبدالموجود - مجلة أخبار الأدب - مؤسسة أخبار اليوم.

فرع الصحافة الفنية

1- «ذوو الاحتياجات الخاصة.. مبدعون على مسرح الحياة» للزميل باسم فؤاد – جريدة اليوم السابع.

2- ملف «مظاليم الفن» للزميلة زينب عبداللاه - جريدة اليوم السابع .

3- «بعد 58 عاما من الصمت.. عازف التشيللو مجدى فؤاد: هذه أسرار مملكة أم كلثوم»، للزميل خليل زيدان - مجلة الكواكب – مؤسسة دار الهلال.

4- سلسلة موضوعات بعنوان «أبيض وأسود» للزميل وليد فاروق محمد - مجلة الشباب - مؤسسة الأهرام.

5- حوار.. زينب حسن الإمام: أفلام والدي على وشك الضياع، للزميلة هبة محمد علي - مجلة روزاليوسف - مؤسسة روزاليوسف.

فرع صحافة الفيديو

1- تحقيق مصور بعنوان «قرار عبور» للزميل إبراهيم الطيب - موقع المصري اليوم.

2- فيلم وثائقي بعنوان «العملية أمل» للزميلين محمد أبوليلة ومحمد أسعد - موقع صوت الأمة.

3- تحقيق مصور بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع - موقع الوطن.

4- تحقيق مصور بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان - موقع الوطن.

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي

1- مقال «الاستثمار الآمن بين الجنيه والدولار والعقار» للزميل محمد أحمد طنطاوي - جريدة اليوم السابع.

2- مقال «مستقبلنا مع صوفيا وسلسلة مقالات بعنوان عصر الذكاء»، للزميلة ميرفانا ماهر - مجلة صباح الخير - مؤسسة روزاليوسف.

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي

1- «سحرة القرن» وعمود «سارق النوم» للزميل إبراهيم رمضان جريدة روزاليوسف - مؤسسة روز اليوسف.

2- «المتر الذي دمر مصر» وعمود «أول مقال» للزميل أحمد سعيد طنطاوي - بوابة الأهرام - مؤسسة الأهرام.

3- رسالة إلى «قارئ مجهول.. الصحافة فين»، للزميل محمد توفيق - جريدة الطريق.

4- «صفحات بيضاء وأقلام ملوثة» وعمود «الهاربون من الحياة» للزميل محمد عبدالسلام - البوابة نيوز.

5- «أنا أكتب إذاً أنا مجنون» و«في مديح الصمت» للزميل مصطفى عبيد - جريدة الوفد.

جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية

1- ملف «جعلوني لاجئا» للزميلة زينب عبداللاه - جريدة اليوم السابع.

2-ملف «فلسطين» للزميلة ماجي حامد - مجلة صباح الخير - مؤسسة روزاليوسف.

3- موضوع «في ظل أزمة المهاجرين المتفاقمة.. (كاليه) مدينة الجثث المتحركة"، للزميل محمد القزاز جريدة الأهرام - مؤسسة الأهرام.

4-م وضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوا من أرشيف الحرب العالمية الثانية» للزميل محمد علي حسن - جريدة الوطن.

5- تحقيق «العمالة المصرية بالأردن في مواجهة مكيدة السمسار والكفيل»، للزميلة علياء أبوشهبة - بوابة روزاليوسف - مؤسسة روز اليوسف.

جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية

1- تحقيق «شركات التول.. فقاعة صناعة الدواء في مصر» للزميل أحمد صبحي - جريدة التحرير.

2- تحقيق «تهريب خارج الحدود» للزميل شعبان بلال - جريدة الصباح.

3- ملف «تطوير مع إيقاف التنفيذ.. مليارات الاحتياطيات من خام الذهب تنتظر استغلالها» للزميلة دعاء عبدالمنعم - جريدة ديلي نيوز.

جائزة منير كنعان للإبداع الفني (الرسم)

1-عمل «الجرح الكبير» و«راية في الأفق» للزميلة أماني زهران - جريدة الأهرام - مؤسة الأهرام.

2- عمل «الأديب.. ذكرى وفاة توفيق الحكيم» و«الموهوب سامي السلاموني» للزميل مدحت عبدالسميع - مجلة الإذاعة والتليفزيون.

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

1- ملف «أوطان فى القاهرة.. هموم متعددة الجنسيات» للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين - موقع مصراوي.

2- ملف «لا تذرني فردا.. مصريون في رحلة البحث عن طفل» للزملاء أحمد جمعة وإشراق أحمد ودعاء الفولي - موقع مصراوي.

3- موضوع «وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين» للزميلة إنجي الطوخي - جريدة الوطن.

جائزة صحافة المرأة

1- تحقيق «أوجاع من دفتر أحوال محكمة الأسرة.. أجنبيات في انتظار تنفيذ أحكام الحضانة» للزميل إسلام دياب - جريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.

2- تحقيق «حبيسات المنازل.. سيدات يحكين تعرضهن للاعتقال بأمر الزوج» للزميلة سحر المليجي - جريدة المصري اليوم.

3- موضوع «المرأة المصرية لا تزال تبحث عن حقها كقاضية بمجلس الدولة» للزميلة مادلين نادر - موقع جريدة وطني.

4- موضوع «أنا مريضة إيدز.. حكايات الألم والأمل ترويها ضحايا الوهم والصمت» للزميلة مي الخولي - جريدة الأهرام - مؤسسة الأهرام.

جائزة صحافة البيئة

1- تحقيق «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، وتحقيق «اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي» للزميل خالد عبدالرسول - جريدة الوطن.

2- موضوع «رحلة الهبوط إلى كهف سنور بالصحراء الغربية» للزميل خالد مبارك - جريدة الأهرام - مؤسسة الأهرام.

3- ملف «علب الموت» للزميلة رنا شعبان - مجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام.

4- تحقيق «مصر تدخل دائرة العالمية في الاستفادة من مخلفاتها.. الصرف الصحي ثروة» للزميلين ماركو عادل ومخلص عبدالحي - جريدة الأخبار - مؤسسة أخبار اليوم.