إجراءات تحول المستشفيات لأماكن عزل لكورونا بينها تغيير نظام التهوية

في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كشفت وزارة الصحة والسكان عن تحويل 30 مستشفى في القاهرة إلى مستشفيات عزل لحالات فيروس كورونا، استعدادا لأي سيناريو سيئ للوضع الوبائي.

أسماء مستشفيات العزل الجديدة المعلنة من قبل وزارة الصحة، شملت مناطق عدة في أنحاء القاهرة، بينها مصر القديمة والسيدة زينب وحلوان والقاهرة الجديدة وشبرا وعين شمس والمعادي والمطرية.

وبعد أن اعتادت المستشفيات استقبال المرضى بجميع التخصصات الطبيعة لا يُمنع من دخولها أحد، سيصبح دخولها وفقًا لمعايير مختلفة، فكيف تتحول المستشفيات العادية إلى مكان مخصص للعزل؟.

ما المقصود بمستشفيات عزل كورونا؟

مستشفيات العزل، تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعمل بالبروتوكول العلاجي المصرح به من وزارة الصحة، ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث طبيعة التهوية في الغرف ومن حيث توافر أدوات التعقيم والملابس الواقية التي يستخدمها العاملون في المكان، بداية من الطبيب حتى العامل، بحسب قول الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام.

شكل الغرف داخل مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا مختلف قليلا عن المستشفيات العادية، وبحسب قول الدكتورة سوزي محفوظ في حديثها لـ«الوطن»، يسبق غرفة المريض مكانا لغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون أو ما يعرف باسم «anti-room» قبل الدخول إلى المريض، ومكان آخر مخصص لتغيير الملابس الواقية بالكامل بداية من غطاء الرأس حتى غطاء القدم وذلك عقب خروج الطبيب من غرفة المريض.

طبيعة التهوية داخل غرف مستشفيات العزل يجب أن تختلف عن الغرف داخل المستشفيات العادية، وبحسب رواية رئيس مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام: «أوضة المريض لازم يكون الضغط بتاعها سلبي يعني الهوا بيتصرف ومش بيطلع على برا، مينفعش الطبيب أو الممرض يفتح باب الأوضة يستقبل كل هوا الأوضة في وشه، وذلك عبر شفاطات للهواء لطرده إلى خارج الغرفة».

يجب توافر الواقيات الشخصية داخل مستشفيات العزل

أما عن التجهيزات الطبية اللازمة داخل مستشفيات العزل، أوضحت محفوظ، أنّ مريض كورونا يحتاج إلى أدوية لعلاج الفيروس داخل الغرف العادية، وحال حاجة الشخص لأجهزة تنفس صناعي يتم نقله إلى العناية المركزة، وبالتالي يجب أن تلحق بالغرف العادية أماكن للرعاية مزودة بأجهزة تنفس.

الواقيات الشخصية من الكمامات والماسكات والبدلة الواقية، من الأمور الواجب توافرها داخل مستشفيات العزل، إلى جانب أدوات تطهير الأيدي والأسطح والأرضيات اللازمة للتعقيم، بحسب قول محفوظ.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس الأحد، مع عدد من كبرى شركات الغازات الصناعية، لمناقشة سبل التعاون لتوفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، ناقشت فيه توفير مخزون استراتيجي من «الأكسجين الطبي» في المستشفيات، خاصة مع ارتفاع معدل الاستهلاك في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تغطية احتياجات هيئة الإسعاف المصرية بالأكسجين اللازم لتقديم الإسعافات الأولية للمرضى.