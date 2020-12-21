خطوات التسجيل في نظام التأمين الصحي ببطاقة الرقم القومي

حددت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الأوراق المطلوبة للتسجيل والاشتراك بالمنظومة الجديدة داخل المحافظة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية، التي تكفلها المنظومة للمنتفعين بها، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال، فتستخدم شهادات الميلاد فقط.

وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، إلى أن التسجيل متاح في المراكز والوحدات الصحية الجاري تجهيزها والمقرر انضمامها للعمل ضمن المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، الأقصر».

وأكدت أن إجراءات التسجيل بالمنظومة الجديدة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرًا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على جميع أفراد الأسرة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة من خلال هذا الملف العائلي للأسرة.

وتابعت أن إجمالي الذين سجّلوا بالمنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى سالفة الذكر بلغ 3.414.838 مليون مواطن حتى الآن، منها 654.776 ألف مواطن ببورسعيد، 800 ألف مواطن بالأقصر، و939.301 ألف مواطن بالإسماعيلية، و84.567 ألف مواطن بجنوب سيناء، و753.229 ألف مواطن بأسوان، بالإضافة إلى 182.965 ألف مواطن بالسويس.

ودعت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كل أفراد وفئات المجتمع بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالتوجه إلى المراكز والوحدات الصحية التابعين لها أو الأقرب لمحل سكنهم للتسجيل بالمنظومة، ومن ثَّم الانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية، التي تكفلها لهم فور بدء تشغيلها بالمحافظات.

وشدّدت على أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين، ويقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين، كما يسهم النظام في تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.