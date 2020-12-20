اعرف تفاصيل 13 خانة في فاتورة الكهرباء قبل دفعها للمحصل أو إلكترونيا

قراءة فاتورة الكهرباء بشكل صحيح قد يعجز البعض عنه، فالغالبية العظمى تنظر لإجمالي قيمة الفاتورة، وتقوم بدفع المبلغ دون معرفة تفاصيل الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة صحيحة من عدمه.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها تفاصيل ومحتوى خانات فاتورة الكهرباء، وفقا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

إزاي تقرأ فاتورة الكهرباء

خانة حاليا

وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

خانة سابقة

وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة الاستهلاك

وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك

وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها شاملة قيمة خدمة العملاء

خانة رسوم

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .

خانة تسويات ورسوم

هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالى

وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة

هى رقم اللوحه المسجل بالشركة.

خانة تاريخ الإصدار

وهى توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

خانة منطقة

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط

وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده

وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

مراحل مراجعة الفاتورة

وتتم مراجعة فاتورة الكهرباء على مراحل هى كالتالي:

1- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

2- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية يتم بحثها وتشريحها.

3- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعد ما يتم حساب القراءة عن الشهر «30 يوما» فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.