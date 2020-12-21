غلق مستشفى خاص بالمنوفية لاستقبالها حالات كورونا دون موافقات

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي غلق مستشفى خاص بقرية البتانون بمركز شبين الكوم، اليوم، لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى واستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وكذا عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلا عن غلق حضانات بأحد المستشفيات الخاصة تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأمر محافظ المنوفية، بغلق 18 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة لمخالفتها القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة وكذا القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر .

كما شمل قرار محافظ المنوفية، غلق 13 عيادة خاصة بمراكز قويسنا وأشمون وتلا والباجور وشبين الكوم وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، وكذا عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية .

وفي ذات السياق وافق محافظ المنوفية على غلق مركز طبي خاص بشبين الكوم لعدم وجود فصل آمن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص كما وافق المحافظ علي غلق (2) معمل بناحية بركة السبع لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى ، بالإضافة إلى عدم الفصل الآمن للنفايات ووجود نفايات طبية خطرة داخل أكياس بلاستيكية بحجرة المعمل .

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .