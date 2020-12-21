إنجاز علمي جديد للجامعة المصرية اليابانية: تصنيع أول روبوت مصري

أكد الدكتور محمد فنى، الأستاذ بقسم هندسة الميكاتروينات والروبوتات في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، نجاح فريق بحثي بالجامعة في تصنيع أول روبوت صناعي مبتكر بمواصفات عالمية باستخدام مكونات محلية أقل تكلفة من مثيله المستورد وأكثر كفاءة.

وأضاف فنى أن الروبوت الجديد يتميز بأن له هيكل فريد يجمع بين مزايا الروبوتات المتسلسلة في كبر حيز العمل وبين الروبوتات المتوازية في سرعتها ودقتها ويتلافى عيوبهما، كما يستخدم الروبوت محركات دورانية للحصول على حركات خطية التي تمتلك تطبيقات صناعية متعددة.

وتابع أن المحركات الدورانية تضيف ميزة تنافسية للروبوت فهي أقل في التكلفة من المحركات الخطية ولا تحتاج صيانة كثيرة ولا تقتطع أجزاء من حيز عمل الروبوت.

وأضاف أن الروبوت يستخدم نظام توازن يقلل بشكل دراماتيكي الطاقة المستهلكة لتشغيل الروبوت ويتيح استخدام محركات صغيرة مما يقلل تكلفة الروبوت ويجعله منافس قوي للروبوتات الصناعية المستوردة المتواجدة بالأسواق.

وأكد أن هذا الروبوت يمكن استخدامه في قطاعات صناعية متعددة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الأجهزة المنزلية و صناعة السيارات.

ونوه إلى أن هذا الاختراع المصري يشجع الكثير من المستثمرين المصريين لإاستخدامه في تحديث الصناعة المصرية لأنه أقل تكلفة من مثيله المستورد وتوافر قطع الغيار المحلية وتوافر الصيانة محليا أيضا.

الأولوية للأبحاث التي تخدم المجتمع

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بجهود الفريق البحثي المشارك في مشروع الروبوت الذكي ونجاحهم في تصنيع روبوت مبتكر بخبرات مصرية ومواصفات عالمية.

وأكد حرصه على الارتقاء بمنظومة البجث العلمي بالجامعة وتقديم بحث علمي يدفع الاقتصاد إلى الأمام، لذلك يحرص على إعطاء أولوية للأبحاث التطبيقية التي تساهم في خدمة المجتمع والتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة لدعم التنمية المستدامة.