خطوتان لإصدار بدل تالف للبطاقة التموينية

ترصد «الوطن» الخطوات المطلوبة لإصدار بدل تالف للبطاقة التموينية، عن طريق بوابة مصر الرقمية، والتي أتاحت لمستخدمي بطاقات التموين، إصدار بطاقة تموين واستخراج بدل تالف وبدل فاقد، وكل هذا دون انتظار ومن أى مكان وفى أى وقت، وذلك عن طريق الإنترنت، ويرصد التقرير التالي كيفية استخرج بدل تالف عن طريق فتح بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة خدمات التموين:

الخطوة الأولى

- الضغط على إصدار بطاقة بدل تالف

- الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

- يجري عرض بيانات البطاقة.

- يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على الأيقونة.

- ثم اضغط على مربع اختيار حال الموافقة على الشروط والأحكام

الخطوة الثانية

- اضغط على خانة «التالي».

- اختر المحافظة من قائمة المحافظة.

- حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة التابع لها

- سيجري عرض أكثر من بدال وفقا للبيانات التي أدخلتها.

- اضغط خانة اختر على اسم البدال الذي تريده.

- اضغط على «التالي»، وبعدها سيجري عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها للمراجعة.

- بالإمكان تعديل أي بيانات بالضغط على تعديل ثم اختر التالي.

- طريقة الدفع عن طريق الفيزا.

- طريقة استلام البطاقة الجديدة.

- ستظهر رسالة تم إرسال طلبك بنجاح.

- يمكنك تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب» أوالعودة للصفحة الرئيسية بالضغط على «الرئيسية».

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين، من ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى التجار، مؤكدة أنه سيتم حرمان الأسرة من الدعم التمويني والخبز نهائيًا في تلك الحالة، وأنه وفقا لقواعد البيانات التى تربط عدة وزارات ببعضها البعض في إطار ما يسمى بعمل لجنة العدالة الاجتماعية، ووفقا لهذه البيانات، فالتموين ستقوم تدريجيًا بإضافة المستحقين من الأبناء من الأسر التى تحصل على معاشي «تكافل وكرامة» على بطاقات التموين، من خلال الإضافات التى ستبدأ في يناير المقبل.