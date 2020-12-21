احتجاجا على عدم منحه كشك.. ضبط شاب أغلق فمه بقفل حديدي في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، الشاب الذي احتج داخل مجلس المدينة نجع حمادي، بغلق فمه بقفل حديدي، اليوم، بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، وأقدامه على ثقب شفتيه بآلة حادة ووضع قفل حديدي، احتجاجاً على عدم توفير كشك له ليتعايش منه.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بقيام جمال رفعت 33 عامًا، بالاضراب عن الطعام، مع إغلاق فمه بقفل حديدي، داخل الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة نجع حمادي،لحين توفير الكشك الذي طلبه، ليستطيع الإنفاق على أسرته.

وبحسب تحريات المباحث، تردد الشاب كثيرا على مجلس مدينة نجع حمادي للمطالبة بكشك داخل المدينة ولكن كان رد مجلس المدينة: "لا يوجد لدينا سندرس أمرك وسنرد عليه" وبعد فترة طويلة أقدم على ثقب شفتيه الأمر الذي أدى إلى تناثر الدماء في أرضية المكان وعلى ملابسه وغلق فمه بقفل حديدي داخل المجلس.

وقال مصدر مسئول في الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة نجع حمادي إن الشاب كان في السجن حيث أنه مسجل خطر، وعقب خروجه طالب بتوفير كشك له، وتدرس الوحدة المحلية إمكانية تأجير محل له في عقارات الترعة الضمرانية، بعد بحث حالته.

على الفور قام مجلس المدينة بإبلاغ مركز الشرطة للتصرف مع الشاب وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة النيابة العامة لتباشر التحقيقات.