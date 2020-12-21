الري: حملة لإزالة 22 حالة تعد على النيل في 4 محافظات

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ حملة إزالات مكبرة على 4 محافظات لإزالة التعديات على النيل، إذ بلغ عدد الإزالات 22 حالة في نطاق محافظات الدقهلية وأسيوط وسوهاج وقنا، ليصبح إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 56915 إزالة منذ إطلاق حملة الإزالات على النيل.

وقال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنّه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد طبيعة التحول في استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه «رشيد ودمياط»، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولا بأول، وجرى رصد 3461 تغيرا طرأ على ضفتي النهر، في الفترة من 2004 حتى 2020.

وأشار إلى أنّ أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تواصل جهودها الحثيثة لإزالة مختلف أشكال التعدي على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وقالت الدكتور إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنّ فريق عمل مركز معلومات الرئيسي بالوزارة يصمم ويطور عددا من التطبيقات الجغرافية والتي تستخدم لمتابعة الإجراءات المتخذة في إزالة التعديات، والمتابعة لعرض آخر المستجدات علي متخذي القرار.

وأكدت أنّ الوزارة حريصة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعها في خدمة الأعمال التي تنفذها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية، وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

وأشارت الى أنّ وزارة الموارد المائية والري كانت سبّاقة في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية المناخية، والتي يعتمد عليها مركز التنبؤ بالفيضان جنبا إلى جنب مع النماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.