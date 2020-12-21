ذبحا ضحيتهما في السوق.. إحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهما، بنهمة قتل عامل أخذا بالثأر وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم و إصدار الحكم على والدهما المتهم الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قوره بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.

تعود أحداث القضية إلى أواخر يوليه من عام 2016 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع، هاني عبد الفتاح ابو المجد، عامل و مقيم بقرية "فاو قبلي" بدشنا إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء تواجده بسوق قرية الغوصة بقرية الأشراف البحرية بمركز قنا .

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان جالسًا في خيمة لصنع الشاي في السوق، وباغته شخص على خصومه ثأرية معه، ووضع السكين على رقبته وذبحه وهرول وراء الجناة في السوق ليلحق بهم لمدة ربع ساعة ولكنه لم يلحق بهم، وسقط على بوابة السوق غارقاً في دمائه وجاءت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ونقلت الجثة، وكان في وقتها جميع المترددين على السوق غادروا، ولاذا المتهمين بالفرارد قبل وصول الشرطة.

وبينت تحريات النقيب محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث مركز قنا أن مرتكبي الحادث كلا من عبد الحسيب البشاري ابراهيم و شقيقه نصر الدين البشارى ووالدهما البشارى إبراهيم، حيث تربصوا بالمجنى عليه أثناء تواجده بسوق قرية الغوصة أو سوق "أحد" كما يطلق عليه بمركز قنا و قام المتهم الأول بشل حركته بينما قام الثانى بذبحه وكان الثالث يشد من أزرهما و ذلك أخذا بأثر عمهما الذى قتل على يد عائلة المجنى عليه.