مصرع مزارع سقط من الطابق الثالث أثناء تركيب إريال تليفزيون

لقى مزارع مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب "إريال تلفزيون" فى قرية تابعه لشبين القناطر بعد أن اشتبكت قدماه بالجلباب الذى يرتديه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ح.ا.خ" 60 عامًا، مزارع، جثة هامدة إثر سقوط من علو.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى أن المتوفي كان يقوم بتعليق "إريال للتليفزيون" أعلى سطح منزله بالطابق الثالث وأثناء وقوفه على حافة السطح اشتبكت قدماه بالجلباب الذى يرتديه وسقط على الأرض وتوفى فى الحال وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.