افتتاح مشروع صرف صحي «الكاشف الجديد» بدمياط بتكلفة 45 مليون جنيه

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، محطة الرفع الرئيسية بعزبة الحجازي حسنين، «مشروع صرف صحي الكاشف الجديد»، بمركز الزرقا، بحضور المهندسة أميمة متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، وغريب عارف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

وأزاحت المحافظ الستار عن اللوحة التأسيسية للمحطة، كما استمعت إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يتكون من محطة رفع، وشبكة انحدار تتضمن خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول ٨ كم، وخط طرد قطر 355 مم مواسيرH. D. P. E بطول 6.680 كم، الذي تم ربطه على محطة صرف صحي الباز، ومنها إلى محطة معالجة الزرقا، وذلك بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، كما تخدم المحطة 11 ألف نسمة بعزبتي الحجازي حسانين والقزازين وعزبة 6.

وذكرت محافظ دمياط، أن دخول هذه المحطة الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما نوهت المحافظ إلى أن المحطة كانت من المشروعات المتعثرة منذ عام 2009، إذ حرصت المحافظة على إزالة كافة العقبات التي كانت تعوق عملية استكماله والانتهاء من جميع الأعمال به وفقاً للجدول الزمنى المحدد، وذكرت محافظ دمياط أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات بمراكز ومدن المحافظة، الذي سيحقق طفرة جديدة بذلك القطاع.

هذا وقامت عوض، اليوم الإثين، بزيارة مفاجئة إلى مدينة كفر البطيخ، تابعت خلالها أعمال رفع تجمعات القمامة الموجودة أسفل الكوبرى العلوي بالمدينة، حيث أصدرت المحافظ توجيهات مشددة إلى متولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالالتزام التام بتوريد كميات القمامة التي يتم تجميعها بصفة دورية إلى مصنع أبو جريدة، لتدوير القمامة بفارسكور، والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لذلك، مشددة أيضا على عدم تجميع القمامة في أي منطقة نظرا لما تمثله من خطورة على البيئة والمواطنين.

هذا ووجهت عوض بضرورة الإرتقاء بمستوى النظافة العامة، والتصدي لكافة المخالفات ورفع الإشغالات، مؤكدة أيضا أنه وفي حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم محاسبة المقصرين فورا.