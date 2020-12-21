480 عينة دم من حيوانات جنوب سيناء لتقصي الأمراض الوبائية والمعدية

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه في إطار حرص الدولة علي السيطرة علي الأمراض المعدية ومنع انتشارها بين الحيوانات جري سحب 480 عينة دم من جميع الحيوانات بجنوب سيناء وتشمل الأبقار، الجاموس، أغنام ، ماعز ، بمختلف الوديان التابعة للمدن، وشملت وديان "أبوجعدة، أبوصويرة، رأس سدر، الوادي والجبيل بمدينة الطور" بالإضافة إلى مدن سانت كاترين وأبوزنيمة.

وأضافت أن التقصي للأمراض الوبائية والمعدية يهدف إلى اكتشاف أشهر الأمراض المعدية مثل الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وبعض الأمراض الجلدية.

وأكدت الجوهري أنه بالاشتراك مع معهد بحوث الصحراء علي مدار ثلاث أيام جرى سحب نحو 100 عينة روث حيوانات مختلفة ونحو 144 عينة دم من مختلف أنواع الحيوانات بطور سيناء لعمل فحص شامل ضد الطفيليات الداخلية التي تصيب الحيوانات سواء طفيليات معوية أو طفيليات دم.

وأكدت أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الهادئة إلا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية، مشيرة إلي أن بيئة هذه المحافظة بيئة نقية خالية من الأمراض المعدية، وتقوم لجان من الطب البيطرى بعمل هذه الحملات طبقا للإجراءات الاحترازية و الوقائية.

وقالت إن الحملة تأتي تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير الزراعة و رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضافت أن الحملة هدفها تحصين الحيوانات وإعطائها الطعوم ضد عدد من الأمراض التي تصيب الماشية والأنغام، مشيرة إلي أن إجمالي الحيوانات التي جري تحصينها ١٨١٤٣ حيوان، حيث جري تحصين ١٧٠٩٤ حيوان تحصين ضد الحمى القلاعية الي جانب ١٠٤٩ جمل ضد حمي الوادي المتصدع.

وأضافت أن حملات التحصين تكون ضد أمراض اهمها الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وتشمل عدد من مدن ووديان محافظة جنوب سيناء، حيث يتم رش الحيوانات ضد الطفليات الخارجية، وحقن بعض الحيوانات ضد أمراض معينة، وقالت إن الحملة استهدفت مدن شرم الشيخ بالوديان والقري التابعة لها، طور سيناء، نويبع، رأس سدر.