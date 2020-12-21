مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل وآخر المراحل الإبتدائية والإعدادية، وأكدت المحافظة فى بيان رسمى لها، اليوم، ضرورة التشديد على تبيق افجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب.

وأكد البيان انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للصف الأول الإعدادي يوم السبت 9 يناير حتى 18 يناير والثانى الإعدادى 10 يناير حتى 20 يناير، وتجري امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى يوم الخميس 21 يناير حتى 27 يناير، ويعقد امتحان المستوى الرفيع يوم 4 يناير.

ويعقد امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الخامس الإبتدائى يوم الثلاثاء12 يناير حتى 14يناير، وتبدأ امتحانات الصف الرابع الإبتدائى يوم السبت 9 يناير حتى الإثنين 10 يناير.