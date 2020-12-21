تعليم مطروح: امتحانات الفصل الدراسي الأول في مستوى الطالب المتوسط

عقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعا، اليوم، مع موجهي عموم المواد الدراسية، بديوان عام المديرية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، واستعرض الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول مشددا علي الحضور بضرورة التحلي بالإخلاص والجدية والإلتزام والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لتحقيق عملية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الإلتزام بتحقيق جودة الأداء مع سرعة الإنجاز والسرية والدقة في العمل.

ووجه "سلامة" الموجهين العموم أن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط مراعاة للظروف الإستثنائية التي تمر البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مع خلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن النواحي السياسية والدينية والأفكار غير التربوية حرصا من تعليم مطروح علي عدم التشتت ولصالح أبنائنا الطلاب تطبيقا لمواصفات الورقة الإمتحانية وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

ونبه "سلامة" الحضور بتوجيه المعلمين والموجهين المشاركين في أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول وتقدير أوراق إجابات الطلاب وأهمية الإلتزام بأقصي درجات المرونة في ظل الظروف الراهنة من جائجة كورونا.

وأكد علي جميع الحضور من موجهى عموم ومديرى التعليم العام والتعليم الفنى بضرورة مراجعة تقارير متابعة الموجهين للمدارس وتحليل الأداء الفني لهم خلال الاجتماع الأسبوعي والتعامل بروح الفريق الواحد في إطار تحقيق منظومة تعاونية يسودها الإحترام والتقدير مؤكداً لهم كذلك حتمية الإلتزام بالتسلسل الوظيفي في التعامل داخل المنظومة التعليمية لتأسيس عمل مؤسسي يساير اللوائح الإدارية الوزارية .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فى ختامك حديثه مع الموجهين العموم وواضعى الإمتحانات، بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق منظومة إمتحانية متكاملة مع الإلتزام الكامل بالقواعد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الإمتحانات.

وتابع، سيتم تعقيم جميع المدارس قبل إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الأول الشهر المقبل، وإتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمراقبين والملاحظين المنتدبين للإمتحانات.