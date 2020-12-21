الثروة السمكية: خروقات الصيد تقلل المخزون السمكي

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن مهمتنا هي الحفاظ على المخزون السمكي لأنه «رزق الصيادين، يعني لما أدي تعليمات للصياد محدش يطلب مني استثناءات ومتعملش خروقات وصيد جائر ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية لكي يلتزموا بهذه الضوابط».

وأضاف مصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه عندما يحدث الصياد خروقات يقل المخزون السمكي، وتقل كمية السمك الموجودة في البحر، فيضطر يخرج خراج الحدود الإقليمية لكي يتحصل على رزقه ورزق أولاده، «هناك منع يعني مش أي حد يقدر يدخل المياه الإقليمية بتاعتي علشان يصطاد من عندي من الدول الصديقة فيعتبر غريب ويتم التعامل معه أمنياً، والتعامل الأمني يكون مختلف من دولة لأخرى ومن جهاز لجهاز وكل هذه خروقات يتم عملها ويكون النتيجة بأن يتم القبض عليهم أو قتل البعض».

ووجه كلمة للصيادين، أن «جميعنا في هذا القطاع نخدم لقمة عيشكم ومستقبلكم ومستقبل أسركم، فبرجاء الإلتزام بالضوابط والتعليمات التي نصدرها لأنها تصب في صالح الصياد والدولة والمجتمع»، مشيرا إلى أن المشاريع القومية أصبحت مصدر دخل وعمالة للصيادين والمجتمع المصري عموما، لكن المزارع السمكية في المشاريع القومية قائمة على الاستزراع السمكي.

وتابع: «إحنا عندنا مزارع ولها ضوابط وعمال وقائم عليها صناعات وكل هذه تساعد في تنمية الأماكن الموجودة مثل المشروع القومي في قناة السويس، والمشروع القومي في بركة غليون، وقريبا سيفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قومي عملاق في بورسعيد وقائمين على الاستزراع في المياه المالحة».