حظك اليوم السبت 19-12-2020: برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بالذكاء الشديد، وبميله للبحث عن العدالة، وعلى الرغم من هذا فهم يميلون لاقتناء الأشياء باهظة الثمن، وهم قادرون على صنع علاقات عاطفية متوازنة، لذا فهم أزواج رائعون.

وبرج الميزان من الأبراج الهوائية، وهو في المجموعة نفسها مع برج الجوزاء والدلو، وعلى الرغم من أن البرجين من الأبراج المتقلبة، إلا أنهما أصدقاء جيدين مع مولود الميزان، ويتفق أيضا مع الأبراج النارية مثل الأسد والقوس، ويعاني قليلا في التعامل مع الأبراج الترابية مثل الجدي والمائية مثل السرطان، فالعلاقة غالبا ما تكون متوترة.

وعلى الرغم، من أن مولود برج الميزان عقلاني، إلا أنه يبحث دائمًا عن آراء الأفلاك، وفي هذا الصدد تقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمولود برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل، وتبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا للجهاد والكفاح بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

والفنان أمير كرارة، خريج كلية السياحة والفنادق، بدأ حياته المهنية كموديل للإعلانات، مع الإعلامي طارق نور، لكنه سرعان ما اكتسب شهرة، ليبدأ عمله كمذيع لبرنامج المسابقات الغنائية «ستار ميكر» عام 2002، ثم بدأ يشق طريقة كممثل واستطاع أن يضع بصمة في عالم الفن، خاصة بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، الذي يدور حول بطولة الشهيد العقيد أحمد منسي، خلال مقاومته الأرهاب، وقد شارك في هذا العمل نخبة كبيرة من الفنانين وحظي بإشادة من الجمهور والنقاد، وحصد عنه جوائز متعددة وتكريمات كثيرة.