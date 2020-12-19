حظك اليوم السبت 19-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

في إطار اهتمام عدد كبير من المواطنين بمتابعة حظ البرج التابع لهم، تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمختلف الأبراج وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.. لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وابتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

فريق من الكواكب بمنزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ألين خلف، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع يهمك، فقط من المهم أن تنظم جهودك وأفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مواجهة برجك مما يضع عليك ضغطا ومسئوليات وعليك بالتماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثلة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لتنمية أعمال وأملاك ومن السهل أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الحب تسلطان الضوء على المشاعر وتمنحانك طاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبد الباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل.. تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا للجهاد والكفاح بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تصر اليوم على إنجاز أعمالك وتتصرف بصورة إيجابية وتتألق نشاطا وحيوية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية ولكن بصورة عملية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، ومن المهم اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر اليوم فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للخوض في جدال مع الأحباب أو الأهل والهدف من ذلك التعاون والتكامل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للقيام بأعمال أو تجارة أو مقارنة سلع، بشرط أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الأصدقاء تجعلانك مشرقا وأكثر ميلا لإصلاح علاقةٍ ما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر ببرجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبدو اليوم منطلقا وساحرا وتتواصل جيدا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.