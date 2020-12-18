حظك اليوم الجمعة 18-12-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

البعض لا يمكنه أن يبدأ يومه بدون أن يعرف ما تخبئه الأفلاك، وهل سيكون مصيبا أم مخطئا في القرارات التي يتخذها، وتقدم "الوطن" في ذلك الإطار استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمنحك وقتا مناسبا لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يجعلانك أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للتشوش يتحكّم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تبالغ اليوم في طلباتك وتمردك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

غم التشوش.. تعيش اليوم انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تقاوم شعورك بالتشوش وابحث عن وسيلة هادئة للتفاهم والتواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تكون اليوم بحاجة للعمل بدقة واستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب وتهتم أيضا بعائلتك وأخوتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت ومن المهم أن تتأنى في خطواتك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم التسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.