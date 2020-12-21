قبل انتهاء المدة.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الالكتروني

بنهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 31 ديسمبر، تنتهى المهلة التى حددتها وزارة الداخلية لتركييب الملصق الإلكتروني للمركبات، عقب مد المهلة عدة مرات وصدرور مناشدات من وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيبه، وبانتهاء المهلة تبدأ وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن تركيبه، حيث تصل الإجراءات إلى عقوبات وغرامات مالية تصل لـ 8 آلاف جنيه.

ووضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد وجاء في نصها: «يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف».

كما تشمل الإجراءات إرجاء تقديم كل الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه تم توفير الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

حيث يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط، ويستطيع مالك المركبة استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني وسداد رسوم الخدمة المطلوبة ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

ويحتوي الملصق الالكتروني على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي ويحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها ولا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن ويربط الملصق الذي يتضمن كل بيانات المركبة، مع مركز معلومات المرور، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائمًا ومن خلاله تستطيع أجهزة الداخلية حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في تنظيم المرور.