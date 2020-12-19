تبدأ بعد 11 يوما.. مصدر أمني: 8 آلاف جنيه غرامة التخلف عن تركيب الملصق

حذر مصدر أمني مالكي السيارات وكل المركبات من خطورة التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني في المهلة التي مددتها وزارة الداخلية لـ 31 ديسمبر الجاري من توقيع غرامات تصل إلى 8 آلاف جنيه حال انتهاء المدة دون تركيب الملصق.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية مددت المهلة عدة مرات وتنتهي المهلة الأخيرة بعد 11 يوما فقط بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أنه بعد انتهاء المهلة سيخضع المتخلفين للعقوبات التي تصل إلى غرامة تتراوح ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه تطبق على المخالف.

المادة 25 من قانون المرور.. غرامة 8 آلاف جنيه

وأوضح المصدر أن تلك العقوبات جاءت بنص المادة 25 من قانون المرور الجديد والتى نصت على أنه يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

المصدر: التوك توك والدراجات النارية ملزمة بتركيب الملصق

وطالب المصدر المواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى وإلا سيتم توقيع غرامات وعقوبات على المتخلفين عن تركيبه والتى تصل الى غرامة 8 آلاف جنيه حيث وضع القانون غرامة على المخالف لتركيب الملصق بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، حسبما نصت المادة 25 من القانون الجديد لافتا الى ان كل المركبات مطالبة بتركيب الملصق والتى يبلغ عددها نحو 13 مليون سيارة وما يقرب من 4 ملايين توك توك وتروسيكل وموتوسيكل

إجراءات جديدة.. استخراج الملصق منزليا

وفى وقت سابق أعلنت توفير الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر .. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.ويتم استخدام تلك الخدمة من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر ثم اختيار خدمات المركبات واختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى وسداد رسوم الخدمة المطلوبة ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وظيفة الملصق الإلكترونى

ويحتوى الملصق على شريحة تسمى rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، حيث تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني ولا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن ويربط الملصق الذي يتضمن كافة بيانات المركبة، مع مركز معلومات المرور و يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائمًا ومن خلاله تستطيع أجهزة الداخلية حصر أماكن الكثافات المرورية، والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في تنظيم المرور.