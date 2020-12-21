استشاري مناعة: يجب الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس

«نسبة المناعة التي يحصل عليها الفرد من لقاح فيروس كورونا في بعض الحالات تصل إلى 70%، بمعنى أن هناك 30% تكون متبقية، وبالتالي يجب أن يحصل الجسم على لقاح آخر»، تصريح جديد أدلى به الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في إطار الحديث عن مستجدات الوضع حول لقاح فيروس كورونا المستجد.

ماذا يعني أن نسبة المناعة التي يحصل عليها الشخص من لقاح كورونا تصل إلى 70%

الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» أن الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا تعطي للجسم 70 في المائة، ولذلك يجب أن يحصل الشخص على جرعة ثانية بعد مرور 3 أسابيع على الجرعة الأولى وتعرف بالجرعة المنشطة أو الجرعة المكملة.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا التي يجب أن يحصل عليها الشخص تعطي الجسم باقي المناعة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بنسبة 30% أي النسبة المتبقية من المناعة، «الجرعة التانية بتكمل الـ30% الباقيين لكن مع السلالة الجديدة للفيروس ممكن الفيروس يعيش رغم الأجسام المضادة في الجسم»، بحسب تعبيره.

شاهين: لا يفضل أن يحصل شخص واحد على نوعين مختلفين من لقاح فيروس كورونا

«لايفضل أن يحصل شخص واحد على لقاحين»، هكذا بدأ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق حديثه لـ«الوطن» عن إمكان حصول الشخص الواحد على لقاحين لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن المناعة التي يعطيها اللقاح الواحد كافية إلى جانب مناعة الجسم الطبيعية.

وتابع شاهين أن نسبة الـ70% التي يعطيها لقاح كورونا للشخص تكتمل بعد حصول الشخص نفسه على الجرعة الثانية المكملة، «لازم الشخص ياخد الجرعتين والفترة بينهم 21 يوما عشان المناعة تكتمل مش ياخد لقاحين عشان يكمل المناعة لمواجهة فيروس كورونا» بحسب تعبيره.