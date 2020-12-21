الحكومة لـ«الموظفين»: عقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة

أصدرت الحكومة، تحذير للموظفين بالوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها، من عدم ارتداء الكمامة، أثناء التواجد بالعمل، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الارتفاع الأخير في عدد الإصابات.

وعممت الوزارات، كتابا دوريا على كل المصالح الحكومية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، تشدد خلاله على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لكل العاملين والمتعاملين معهم طوال فترة تواجدهم داخل مقر الوزارة، وجهاتها التابعة لها، على أن تطبق العقوبات اللازمة على المخالفين لهذه الإجراءات.

عمليات تطهير وتعقيم لكل المقار لمنع انتشار «كورونا»

وتضمن المنشور، ضرورة إجراء عمليات التظهير والتعقيم لكل مقار الوزارة، وجهاتها التابعة لها بشكل مستمر.

وكشفت مصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجزاءات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة، تبدأ من لفت النظر والخصومات المالية، على أن يتم تغليظ الجزاءات، على حسب موقف كل حالة، وبناء على القرارات التي تتخذها المصلحة الحكومية اتجاه الموظف.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عمليات تفتيش على مدار اليوم، على مكاتب الموظفين، للتأكد من التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية.

يذكر أن الحكومة بدأت في تطبيق نظام تناوب حضور العاملين في الوزارات والجهات الحكومية، حيث ذكرت مصادر، أن هذا النظام يتم تطبيقه وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل، كما أن التوجيه لم يُحدد نسبة معينة للخفض، ولكن تضمن تقليل الكثافة، وأعداد الحضور في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بغرض منع الكثافات والتجمعات، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة «كورونا».

وعلى الصعيد ذاته، تضمنت القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح الفيروس والإعلان عنها، فضلا عن استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، أو تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.