موعد صرف العلاوات الخمس.. الدفعة الثالثة خلال أيام

يترقب الكثيرون من أصحاب المعاشات، موعد الدفعة الثالثة من صرف العلاوات الخمس، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، وبدأ صرفها في يوليو الماضي.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، في السطور التالية..

موعد صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس

وفق بيان الهيئة القومية للتأمينات، فأنه سيتم صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس، وذلك يوم الخميس في الأول من يناير المقبل.

والعلاوات الخمس يتم صرفها للأشخاص الذين تمت إحالتهم للمعاش، بداية من الأول يوليو من العام 2001، وحتى الأول من يوليو من العام 2015، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة الدفعات 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة.

وتم صرف دفعتين من العلاوات خلال معاش يوليو الماضي، وأكتوبر الماضي، وتم إعلان ضم 60 ألف من أصحاب المعاشات، ليكونوا من المستحقين، وهم من القطاع الخاص والعام، والسواقط من دفعة يوليو في أغسطس الماضي، وبذلك يصبح المستحقين للعلاوات الخمس حوالي 2.4 مليون جنيه، وسيتم الحصول على الدفعة الرابعة وستصرف في الأول من أبريل 2021.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

الدخول على رابط الهيئة القومية للتأمينات من هنــا.

- يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق كتابة إما الرقم القومي للقائم بالصرف، أو كتابة الرقم التأميني.

- بعد ذلك اكتب اسم الأم، ثم اضغط على «أنا لست برنامج روبوت».

- بعد ذلك أرسل الطلب لتتمكن من معرفة قيمة الزيادة المقررة ومواعيد الصرف.

يذكر أن وزيرو التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، قالت في تصريحات سابقة، أن موعد صرف العلاوات الخمس كان وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم صرفها على 4 دفعات ربع سنوية، وتصل تكلفتها إلى 28 مليار جنيه.