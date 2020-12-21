ندوة تثقيفية بجامعة بنها للتوعية بطرق الوقاية من كورونا

أكد الدكتور جمال سوسة، نائب رئيس جامعة بنها، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اهتمام الجامعة برفع وعى الطلاب بطرق الوقاية والعلاج من فيروس كورونا، بجانب استعراض أهم الإجراءات الحكومة في مواجهة الجائحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشار سوسة، إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس ومنع تفشيه، من خلال خطة للتوعية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية خلال الموجة الثانية بكل حزم وحسم.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التي نظمها مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع كلية العلوم اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور لطفى إبراهيم، عميد كلية العلوم، وريم حسين، مدير مركز النيل.

وأشاد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة كورونا، بمنهج اعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن، واعتبرته منذ البداية شريكا لها في إدارة الأزمة، من خلال إعلان الحقائق حول الإصابات والوفيات بشكل يومي، وتوعية المواطنين بأهمية اتباعه للإجراءات الاحترازية، محذرا من خطورة الانسياق وراء الشائعات المغرضة حول فيروس كورونا، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وهلع المواطنين.

وتحدث الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية طب بنها الأسبق، عن بروتوكولات العلاج لمرضى فيروس كوورنا المستجد منذ بداية الجائحة حتى الوصول إلى النسخة الرابعة من البروتوكول، حيث يتضمن تحديث البروتوكول اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، وكذلك تقسيم الحالات المرضية، وتقييم معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور نصيف العفيفي، وكيل وزارة الصحة، عضو مجلس الشيوخ، استمرار تدريب الأطباء بجميع المستشفيات خاصة (العزل، الحميات، الصدر) على بروتوكولات التشخيص والعلاج للحالات المصابة بفيروس كوررونا المستجد، وكذلك بروتوكولات مكافحة العدوى لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأطقم الطبية بجميع المستشفيات على مدار الساعة.