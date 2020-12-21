فض حفلي زفاف وعزاء في حملات بالشرقية

أغلقت الوحدات المحلية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قاعتي أفراح، وضبطت مقاهٍ مخالفة، تقدم الشيشة، ضمن الإجراءات التي تشنها المحافظة لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز، بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمجلس.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 10 شيش من مقهى مخالف بقرية يوسف سلامة، التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما قامت الحملة بفض سرادق عزاء بقرية أبو حاكم لمنع تجمعات المواطنين حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة لتنفيذ قرار غلق قاعتين للأفراح، بالتنسيق مع سكرتير عام المركز، ورئيس قسم الإشغالات، برئاسة المركز، حيث تم غلق قاعة أفراح بالسحايرة، لإقامة فرح، ووجود تجمعات داخل القاعة، وتم فض الفرح وتفرقة المواطنين، كما تم غلق قاعة أفراح بنادي المعلمين بديرب نجم وتم فض الفرح وغلق القاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة بمشاركة سكرتيرعام المجلس وإداره الإشغالات وإدارة السرفيس وشرطة المرافق، شملت شوارع أبو بكر الصديق والمحطة وصولا لميدان المحطة، حيث تم تحرير عدد 10 محاضر إشغال طريق وعدد 32 حالة ضبط وعدد 67 حالة رفع إشغال، وعدد 11 حالة إزاله إشغال طريق لفروشات ثابتة.

كما توجهت الحملة لرفع الإشغالات من شارعي بورسعيد وسعد زغلول، لإعاده الانضباط للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.