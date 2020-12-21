انتهاء جولة الإعادة بانتخابات جامعة مطروح: حسم 7 كليات بالتزكية

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، عن انتهاء جولة الإعادة في كليات التربية، والآثار، واللغات، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ضمن انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020-2021.

وقال رئيس الجامعة، إن الانتخابات حُسمت بالتزكية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية بنين، وعلوم البترول والتعدين، والتمريض، والسياحة والفنادق، والتربية النوعية، بعد اكتمال النصاب القانوني بها أمس الأحد.

وأضاف، أن الجامعة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إجراء العملية الانتخابية، من خلال منع التكدس، بجانب الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي، لافتا لأهمية الانتخابات الطلابية، التي تُقدم نموذجًا للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعة.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الطلابية تنفذ في مناخ من النزاهة والشفافية، دون أدنى تحيز، والجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشهدت العملية الانتخابية، إقبالا كبيرا من الطلاب على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، حيث بدأت عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا واستمرت حتى مساء اليوم الإثنين، في ظل مشاركة قوية لقائمة «طلاب من أجل مصر» بمختلف كليات الجامعة.

وتتمثل رؤية أسرة «طلاب من أجل مصر» في تكوين مجتمع طلابي متطور يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بهدف تدريب الطلاب على استخدام أحدث الوسائل والأنظمة، بالإضافة لاقتحام مجال ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.

كانت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد طلاب جامعة مطروح، أسفرت عن إجراء جولة الإعادة، في كليات التربية، والآثار، واللغات، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، وانطلقت فى مختلف كليات الجامعة البالغ عددها 11 كلية بجامعة مطروح، للعام الجامعي 2020 - 2021.

ومن المقرر أن الانتخابات تمتد حتى ‪الخميس المقبل، بانتخابات اللجنة العليا لإتحاد طلاب الجامعة، ومنصب أمين إتحاد طلاب الجامعة ومساعده.